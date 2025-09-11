Россельхознадзор не разрешил ввезти в Беларусь крупную партию российских дынь

Крупная партия российских дынь не попала в Беларусь. Подробности сообщили в Россельхознадзоре.
Грузовик с российскими дынями был остановлен в Брянской области России. Специалисты при проверке установили, что в качестве груза перевозится примерно тонна дынь из Волгоградской области. Бахчевые не позволили доставить в Беларусь из-за проблем с документами.
— Дыни везли в Беларусь без необходимого в таких случаях фитосанитарного сертификата, — прокомментировали в ведомстве.
В итоге вывезти дыни в Беларусь с территории России запретили. Грузовик с фруктами вернули отправителю.
Еще опасный уксус нашли в Беларуси.
Тем временем Союз туриндустрии назвал последствия закрытия Польшей границы с Беларусью.