В США призвали усилить меры безопасности в связи с убийством Чарли Кирка

Майк Джонсон отметил, что изучает обращения, поступившие от американских законодателей.

Источник: Аргументы и факты

Многие американские законодатели выступают за усиление мер безопасности в связи с убийством консервативного активиста Чарли Кирка, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

«Они общественные деятели, они всегда и всюду на виду. У нас действуют отличные меры по обеспечению безопасности членов Конгресса, но многие хотят их усиления», — подчеркнул он в интервью телеканалу CNN.

Джонсон отметил, что изучает поступившие обращения. Спикер палаты также добавил, что «в серьёзные времена необходимы серьёзные меры».

Напомним, в Чарли Кирка стреляли, когда он выступал на территории университета в американском штате Юта. Мужчина скончался в больнице, куда его доставили после ранения.

По данным CNN, на мероприятии не было металлических детекторов и не проводилась проверка сумок. Один из очевидцев заявил о полном отсутствии мер безопасности на этом собрании.