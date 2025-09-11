В США призвали усилить меры безопасности в связи с убийством Чарли Кирка

Многие американские законодатели выступают за усиление мер безопасности в связи с убийством консервативного активиста Чарли Кирка, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.
«Они общественные деятели, они всегда и всюду на виду. У нас действуют отличные меры по обеспечению безопасности членов Конгресса, но многие хотят их усиления», — подчеркнул он в интервью телеканалу CNN.
Джонсон отметил, что изучает поступившие обращения. Спикер палаты также добавил, что «в серьёзные времена необходимы серьёзные меры».
Напомним, в Чарли Кирка стреляли, когда он выступал на территории университета в американском штате Юта. Мужчина скончался в больнице, куда его доставили после ранения.
По данным CNN, на мероприятии не было металлических детекторов и не проводилась проверка сумок. Один из очевидцев заявил о полном отсутствии мер безопасности на этом собрании.