Застрелили на глазах у студентов: кто такой Чарли Кирк и чем он известен

В 2017 году учредил фонд Turning Point Endowment, направленный на поддержку благотворительных инициатив TPUSA. В 2019 году запустил Turning Point Action, сосредоточенную на работе с избирателями. В 2020 году стал ведущим радиошоу The Charlie Kirk Show на станции The Answer. В 2021 году основал Turning Point Faith, целью которой является вовлечение религиозных лидеров в политическую деятельность на местном и национальном уровнях.