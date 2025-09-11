Застрелили на глазах у студентов: кто такой Чарли Кирк и чем он известен

В среду, 10 сентября, во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли на американского консервативного активиста Чарли Кирка совершили покушение. Впоследствии президент США Дональд Трамп сообщил, что Кирк был убит. Чем был известен политический активист — в материале «Вечерней Москвы».
Чарльз Джеймс Кирк родился 14 октября 1993 года в городе Арлингтон-Хайтс, штат Иллинойс. Обучался в колледже Харпера, но не окончил заведение.
В 2010 году участвовал в предвыборной кампании сенатора-республиканца Марка Кирка. В 2012 году совместно с бизнесменом Уильямом Монтгомери основал организацию Turning Point USA (TPUSA), продвигающую консервативные идеи среди учащихся школ, колледжей и университетов. Кирк занимал должность генерального директора TPUSA.
В 2017 году учредил фонд Turning Point Endowment, направленный на поддержку благотворительных инициатив TPUSA. В 2019 году запустил Turning Point Action, сосредоточенную на работе с избирателями. В 2020 году стал ведущим радиошоу The Charlie Kirk Show на станции The Answer. В 2021 году основал Turning Point Faith, целью которой является вовлечение религиозных лидеров в политическую деятельность на местном и национальном уровнях.
В 2025 году по назначению Дональда Трампа вошел в состав совета посетителей Военно-воздушной академии США. В феврале того же года подписал контракт с телеканалом Trinity Broadcasting Network на ведение ежедневной программы Charlie Kirk Today.
Кирк являлся членом совета по национальной политике, а также выпустил пять книг. В 2019 году получил почетную степень доктора гуманитарных наук от Университета Либерти. Его YouTube канал начитывает более 3,8 миллиона подписчиков, а суммарное количество подписчиков во всех соцсетях превышает 20 миллионов.
У Чарли Кирка остались жена — блогер и бизнесвумен Эрика Лэйн Францве, а также двое детей.