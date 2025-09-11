Под Ростовом нашли партию свинины, изготовленной из неизвестного сырья

В Багаевском районе Ростовской области сотрудники Управления Россельхознадзора по Ростовской области во время проверки обнаружили нарушения правил ветеринарии на одном из местных предприятий. Так, к 60 килограммам охлажденной свинины не были предоставлены документы с данными, в которых было бы указано, из какого сырья изготовлено мясо.
В ведомстве пояснили, что такой подход противоречит правилам организации работы и порядку оформления ветеринарного сопровождения.
В связи с этим фактом хозяйствующему субъекту объявлено предостережение, а информация передана в управление ветеринарии для принятия мер.
