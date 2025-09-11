Прокуратура вернула инвалиду из Омской области 10 тысяч рублей

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области восстановила права местного жителя с инвалидностью второй группы. Он стал жертвой мошенников в марте 2025 года. Неизвестный предложил мужчине приобрести дрова, после чего обманул сельчанина на 10 тысяч рублей. Об этом сообщил канал t.me/prok_omsk.
Полицейским удалось установить владельца счета, на который поступили украденные деньги. Как выяснилось, омич за вознаграждение зарегистрировал банковскую карту и передал ее неизвестному лицу. В этом местным житель признался в ходе разбирательств. Прокуратура направила в суд иск о взыскании неосновательного обогащения.
Мировой судья участка № 84 в Советском районе Омска полностью удовлетворил требования надзорного органа. Ответчика обязали вернуть потерпевшему 10 тысяч рублей.
Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения после вступления его в силу.
Ранее мы писали, что местная жительница пряталась от алиментов в подполье.