Прокуратура вернула инвалиду из Омской области 10 тысяч рублей

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области восстановила права местного жителя с инвалидностью второй группы. Он стал жертвой мошенников в марте 2025 года. Неизвестный предложил мужчине приобрести дрова, после чего обманул сельчанина на 10 тысяч рублей. Об этом сообщил канал t.me/prok_omsk.