Почти три миллиона потерял прикамец, рассчитывавший заработать на инвестициях

Правоохранители, опросив потерпевшего, выяснили, что около полугода назад мужчина обратил внимание в интернете на рекламу сервиса, предлагающего заработок на инвестициях. Перейдя по ссылке, прикамец заполнил анкету, указав свои персональные данные и номер телефона. На следующий день ему позвонили в мессенджере специалисты сервиса и предложили заработать на игровой бирже, попросив установить приложение, в котором будет вестись дальнейшее общение и можно отслеживать доходность и зачисления.