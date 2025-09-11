Почти три миллиона потерял прикамец, рассчитывавший заработать на инвестициях

В дежурную часть полиции в Очере обратился 52-летний местный житель с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Правоохранители, опросив потерпевшего, выяснили, что около полугода назад мужчина обратил внимание в интернете на рекламу сервиса, предлагающего заработок на инвестициях. Перейдя по ссылке, прикамец заполнил анкету, указав свои персональные данные и номер телефона. На следующий день ему позвонили в мессенджере специалисты сервиса и предложили заработать на игровой бирже, попросив установить приложение, в котором будет вестись дальнейшее общение и можно отслеживать доходность и зачисления.
Сначала заявитель внес первые 20 тысяч рублей, а когда его переводы достигли миллиона рублей, он решил воспользоваться своими деньгами. Но очерца вынудили оформить страхование этой суммы — для этого ему пришлось взять кредит под залог машины. Далее под давлением специалистов сервиса мужчина совершил еще несколько переводов на разные счета. Общая сумма «вложений» составила 2 919 000 рублей.
Обратиться в полицию потерпевшего убедила жена — он сохранял уверенность, что получит доход от инвестиций.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.