Врач развеяла миф об умеренной дозе алкоголя: чем она опасна

Любой алкоголь, даже в малых дозах, представляет угрозу здоровью. Об этом в беседе с РИА Новости предупредила ведущий научный сотрудник Национального научного центра наркологии Анна Лобачева.
Эксперт обратила внимание на то, что алкоголь не является необходимым для организма веществом, напомнив, что он противопоказан при беременности, ряде заболеваний, в детском и подростковом возрасте, а также при управлении транспортом или выполнении некоторых работ.
Лобачева предупредила, что употребление даже небольших доз алкоголя вызывает токсическое воздействие, обостряет хронические и вызывает новые болезни. Со временем формируется определенная «толерантность», что приводит к увеличению доз и привыканию.
В случае зависимости возникает синдром отмены, вынуждающий снова пить алкоголь. Потребление алкоголя, независимо от его количества, связано с более чем 60 заболеваниями, в том числе циррозом печени, желудочно-кишечными кровотечениями, инсультом и инфарктом, сокращая продолжительность жизни на 15−20 лет.
Специалист подчеркнула, что алкоголь снижает критическое восприятие реальности, создавая опасность в общественных местах. По данным МВД России, пьяные водители в прошлом году стали причиной 3644 смертей и 17879 травм в ДТП.
Напомним, в сентябре этого года российские регионы ужесточили правила продажи алкоголя, введя новые часы его продажи.