Каждый второй житель Свердловской области хочет найти подработку

— Среди уральских регионов наибольшая доля тех, кто уже имеет подработку, в Тюменской области (8%), наименьшая — в ХМАО (4%). При этом больше всего думают о дополнительном заработке в Тюменской области (48,4%), меньше всего — в Челябинской (42%), — отмечает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.