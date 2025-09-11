Каждый второй житель Свердловской области хочет найти подработку

Осенью 2025 года почти каждый второй работающий житель Свердловской области планирует найти дополнительный заработок. Такие данные показал опрос hh.ru, в котором участвовали более 19,4 тысяч россиян из всех регионов страны.
Согласно исследованию, 48% трудящихся в регионе активно рассматривают варианты подработки помимо основной занятости. Это немного выше общероссийского показателя (47%). Еще 6% респондентов уже совмещают несколько мест работы, а 41% пока не заинтересован в дополнительном заработке.
Наиболее заинтересованы в дополнительном доходе представители творческих профессий и работники СМИ — 61% опрошенных этой сферы. На втором месте специалисты индустрии красоты и фитнеса (60%), на третьем — врачи и преподаватели (по 58%).
— Среди уральских регионов наибольшая доля тех, кто уже имеет подработку, в Тюменской области (8%), наименьшая — в ХМАО (4%). При этом больше всего думают о дополнительном заработке в Тюменской области (48,4%), меньше всего — в Челябинской (42%), — отмечает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.
Опрос демонстрирует сохраняющуюся финансовую напряженность: многие уральцы вынуждены искать дополнительные источники дохода для поддержания привычного уровня жизни.