Во время полета самолета МС-21 проверили внешнюю светотехнику

Для проверки внешней светотехники на самолете МС-21 выполнили полет в рамках сертификационных испытаний. Как сообщили КП-Иркутск в Объединенной авиастроительной корпорации, испытания проводили при выруливании на взлетно-посадочную полосу, взлете, заходе на посадку, посадке и выруливании с ВПП.
— Летчики оценили направление светового потока и уровень освещенности поверхности ВПП посадочными и рулежными фарами, — уточнили в пресс-службе корпорации.
Также специалисты проконтролировали, как работают блики от работающих фар, фюзеляжных и импульсных маяков. В ходе испытаний подтвердили надежность и эффективность работы оборудования.
