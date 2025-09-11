Во время полета самолета МС-21 проверили внешнюю светотехнику

Для проверки внешней светотехники на самолете МС-21 выполнили полет в рамках сертификационных испытаний. Как сообщили КП-Иркутск в Объединенной авиастроительной корпорации, испытания проводили при выруливании на взлетно-посадочную полосу, взлете, заходе на посадку, посадке и выруливании с ВПП.