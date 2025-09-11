Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время полета самолета МС-21 проверили внешнюю светотехнику

Летчики оценили направление светового потока и уровень освещенности ВПП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Для проверки внешней светотехники на самолете МС-21 выполнили полет в рамках сертификационных испытаний. Как сообщили КП-Иркутск в Объединенной авиастроительной корпорации, испытания проводили при выруливании на взлетно-посадочную полосу, взлете, заходе на посадку, посадке и выруливании с ВПП.

— Летчики оценили направление светового потока и уровень освещенности поверхности ВПП посадочными и рулежными фарами, — уточнили в пресс-службе корпорации.

Также специалисты проконтролировали, как работают блики от работающих фар, фюзеляжных и импульсных маяков. В ходе испытаний подтвердили надежность и эффективность работы оборудования.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что авиасообщение свяжет Иркутск и Филиппины с конца октября.