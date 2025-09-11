Тысячи жителей Кишинева останутся без света: Электрика вызывать не надо — поставщик назвал адреса тех, кого ждут временные отключения

11 сентября ожидаются перерывы в поставках электроэнергии. Без света окажутся жильцы домов по указанным ниже адресам.
Ботаника:
Аэропорт, 9002, 9999, A. Туполев, 1−5, 2−4, Астронавтов, 2−6, Авиаторилор, 1−13, 2−14, Х. Колумб, 1−9, Дачия, 69/1, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 75, 77, 79, 81, 83, 9999, Навигаторилор, 2−4, Отопень, 2−10, Плопилор, 1−13, В. Чкалов, 1−5 — с 11:00 до 17:00.
Х. Ботева, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6 блок 1, 2, 3, 8, Индепенденцей, 1, M. Маре, 41, 45−49, 48, 48/1, 50, Т. Стришка, 6, 8/1 — с 09:00 до 16:00.
Буюканы:
31 Августа, 127, Шт. чел Маре, 153, В. Лупу, 28 (небытовой сектор) — с 09:10 до 17:00.
Д. и И. Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Л. Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, М. Лэтэрецу, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.
Центр:
Белград, 17, К. Брынкуш, 146 — с 09:30 до 17:00.
Рышкановка:
К. Брынковяну, 25−33, 26−30, Криулень, 60−82, 65−85, пер. Криулень, 40, 60, Дойна, 84−106, 99−193, 999, Хотин, 1−47, 20−60, Л. Дамиан, 59−81, 60−82, пер. Л. Дамиан, 1−9, 2−6, Молдовица, 6−28, 29−45, Соколень, 19−23, Е. Теодорою, 18−48, 33−59, Тимишоара, 8, 17−45, 18−46, В. Крэсеску, 50−114, 53−117, пер. В. Крэсеску, 34−110, 35−117 — с 09:20 до 16:00.
