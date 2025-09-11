Ученые раскрыли действенный метод защиты мозга от старения

Йога не только помогает качественно снять стресс, но и поддерживает здоровье мозга. Об этом рассказали в American Heart Association.
Ученые выяснили, что ежедневные занятия йогой снижают уровень воспаления, улучшают работу памяти и могут замедлить возрастное снижение когнитивных функций. Также значительно уменьшается риск деменции.
По словам специалистов, йога действует на организм человека комплексно: она сочетает в себе физическую активность, дыхательные упражнения и медитацию. Подобные методы способствуют лучшей регуляции стресса, а также поддерживают связь между телом и нервной системой.
Особенно перспективным направлением стало изучение влияния кундалини-йоги на здоровье мозга у женщин после менопаузы. Оказалось, что она помогает сохранять серое вещество и улучшает функции исполнительной памяти даже эффективнее традиционных упражнений, добавили в издании.
Ранее исследователи также рассказали, что резкие колебания веса у людей старше 65 лет могут быть тревожным сигналом ускоренного снижения когнитивных функций.