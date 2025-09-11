Ричмонд
Отец Илона Маска планирует увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет: для этого бизнесмен хочет создать институт

Эррол Маск хочет заняться исследованиями в области долголетия.

Источник: Комсомольская правда

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассматривает возможность создания исследовательского института в области продления жизни человека. В интервью РИА Новости он сообщил о растущем интересе к проблемам долголетия и готовности инвесторов вкладывать значительные средства в эту сферу.

По словам Маска, главной целью исследований станет увеличение продолжительности жизни человека до 120 лет. Бизнесмен подчеркнул важность разнообразия и открытости для научных исследований. Он привёл исторический пример: до 1914 года средняя продолжительность жизни европейской женщины составляла всего 39 лет, тогда как сейчас этот показатель достиг 87 лет.

Параллельно бизнесмен планирует открыть Институт гравитации, который должен способствовать прогрессу в изучении этой силы и приблизить возможность путешествий в пространстве-времени. В качестве потенциальной площадки для нового института рассматривается Босния и Герцеговина. Маск объяснил свой выбор религиозным разнообразием страны, где проживают христиане, мусульмане и представители других конфессий.

Прежде Маск высоко оценил внешность российских женщин. Он заявил, что они невероятно красивы и могли бы работать моделями. По его мнению, россиянки, наряду с сербками, являются одними из самых привлекательных женщин в мире.

