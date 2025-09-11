Отец Илона Маска планирует увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет: для этого бизнесмен хочет создать институт

По словам Маска, главной целью исследований станет увеличение продолжительности жизни человека до 120 лет. Бизнесмен подчеркнул важность разнообразия и открытости для научных исследований. Он привёл исторический пример: до 1914 года средняя продолжительность жизни европейской женщины составляла всего 39 лет, тогда как сейчас этот показатель достиг 87 лет.