Клавиатура и компьютерная мышь популярного бренда попали под запрет в Беларуси

В Беларуси запретили продавать клавиатуру и мышь популярного бренда, включив устройства в Реестр опасной продукции Госстандарта.
В частности, под запрет попал проводной набор популярного бренда Defender. Клавиатуру и мышь запретили продавать в Беларуси из-за материалов, из которых они изготовлены.
Белорусские специалисты установили, что компьютерные устройства ввода модели DAKOTA С-270 не соответствуют требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.
— Обнаружено превышение допустимой концентрации опасных веществ в однородных (гомогенных) материалах, — прокомментировали в Госстандарте.
В материалах устройств нашли превышение концентрации свинца из-за чего проводной набор попал под запрет ввоза и реализации в Беларуси.
