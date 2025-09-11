Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клавиатура и компьютерная мышь популярного бренда попали под запрет в Беларуси

Госстандарт запретил продавать клавиатуру и мышь популярного бренда.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать клавиатуру и мышь популярного бренда, включив устройства в Реестр опасной продукции Госстандарта.

В частности, под запрет попал проводной набор популярного бренда Defender. Клавиатуру и мышь запретили продавать в Беларуси из-за материалов, из которых они изготовлены.

Белорусские специалисты установили, что компьютерные устройства ввода модели DAKOTA С-270 не соответствуют требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.

— Обнаружено превышение допустимой концентрации опасных веществ в однородных (гомогенных) материалах, — прокомментировали в Госстандарте.

В материалах устройств нашли превышение концентрации свинца из-за чего проводной набор попал под запрет ввоза и реализации в Беларуси.

Еще Россельхознадзор не разрешил ввезти в Беларусь крупную партию российских дынь.

Также опасный уксус нашли в Беларуси.