Красноярцы забрали из приютов 114 собак с начала 2025 года

Содержание каждого животного обходится городу в 157 рублей ежедневно. Однако, как подчеркивают в мэрии, наибольшую ценность представляет не финансовые затраты, а человеческое внимание. Горожане могут не только забрать питомца домой, но и стать временными опекунами — регулярно навещать животных, выгуливать их и играть с ними.