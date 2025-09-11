Красноярцы забрали из приютов 114 собак с начала 2025 года

Жители Красноярска проявили активную гражданскую позицию в решении проблемы бездомных животных — с начала года они приютили 114 собак из городских приютов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Все животные, нашедшие новых хозяев, ранее были подобраны на улицах города. Процесс знакомства будущих владельцев с питомцами курируют сотрудники приютов и волонтеры, помогая подобрать подходящего питомца для каждой семьи.
Несмотря на активное устройство животных, в приютах всё ещё содержатся 1223 собаки различных пород и возрастов — от крупных сторожевых псов до небольших комнатных собачек, готовых к переезду в новые семьи.
Содержание каждого животного обходится городу в 157 рублей ежедневно. Однако, как подчеркивают в мэрии, наибольшую ценность представляет не финансовые затраты, а человеческое внимание. Горожане могут не только забрать питомца домой, но и стать временными опекунами — регулярно навещать животных, выгуливать их и играть с ними.
Волонтерское движение помощи приютам продолжает развиваться в Красноярске, привлекая всё новых участников, готовых подарить заботу бездомным животным.