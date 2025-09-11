Отопительный сезон начался в одном из городов Казахстана

Его разместили в Instagram.
В соответствии с постановлением городского акимата отопительный сезон в Павлодаре стартовал 10 сентября… К теплоснабжению начали подключать социальные учреждения: больницы, школы, детские сады и другие.
Отмечается, что подключение многоквартирных жилых домов будет осуществляться позднее.
По правилам для начала отопления жилого фонда необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха держалась на уровне +10°C или ниже в течение трех дней подряд.
Реакция жителей Павлодара выдалась неоднозначной:
- «Я с открытыми окнами сплю и то жарко».
- «Классно, по мне лучше тепло, чем холодно».
- «Как классно, в саду холодно и дома уже дубак».
- «Пока дадут, пока раскачаются, как раз погода будет холодная».
- «Рахмет, а то все равно ночами холодно, еще и на первом этаже живем».
- «Пусть лучше будет жарко, чем потом остывший дом пока обогреется. Не у всех жарко дома».
- «Весна, холодно — пора отключать отопление. Осень, тепло, люди в футболках ходят — пора подключать».
- «Кому не нравится, что подключают отопление, спите с открытыми окнами. Дома холодно, маленькие дети уже начали болеть».
- «Очень хорошо! Пока дома не остыли, сразу подключить и не мучиться людям. Все равно на полную не дадут, так что жарко точно не будет».
- «Ужас. Сколько можно рано давать уже. Помню, года 2 назад вообще дали, когда на улице +25°C было. Вы издеваетесь, акимат, над людьми?»
26 августа 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства высказался о рисках несвоевременной подготовки некоторых регионов к отопительному сезону и дал жесткую оценку работе некоторых акимов.