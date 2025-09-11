Ричмонд
Отопительный сезон начался в одном из городов Казахстана

Акимат Павлодара принял решение начать отопительный сезон. Об этом накануне, 10 сентября 2025 года, стало известно из совместного заявления городских властей и АО «Павлодарэнерго», сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

Его разместили в Instagram.

В соответствии с постановлением городского акимата отопительный сезон в Павлодаре стартовал 10 сентября… К теплоснабжению начали подключать социальные учреждения: больницы, школы, детские сады и другие.

Акимат Павлодара и АО «Павлодарэнерго»

Отмечается, что подключение многоквартирных жилых домов будет осуществляться позднее.

По правилам для начала отопления жилого фонда необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха держалась на уровне +10°C или ниже в течение трех дней подряд.

Акимат Павлодара и АО «Павлодарэнерго»

Реакция жителей Павлодара выдалась неоднозначной:

  • «Я с открытыми окнами сплю и то жарко».
  • «Классно, по мне лучше тепло, чем холодно».
  • «Как классно, в саду холодно и дома уже дубак».
  • «Пока дадут, пока раскачаются, как раз погода будет холодная».
  • «Рахмет, а то все равно ночами холодно, еще и на первом этаже живем».
  • «Пусть лучше будет жарко, чем потом остывший дом пока обогреется. Не у всех жарко дома».
  • «Весна, холодно — пора отключать отопление. Осень, тепло, люди в футболках ходят — пора подключать».
  • «Кому не нравится, что подключают отопление, спите с открытыми окнами. Дома холодно, маленькие дети уже начали болеть».
  • «Очень хорошо! Пока дома не остыли, сразу подключить и не мучиться людям. Все равно на полную не дадут, так что жарко точно не будет».
  • «Ужас. Сколько можно рано давать уже. Помню, года 2 назад вообще дали, когда на улице +25°C было. Вы издеваетесь, акимат, над людьми?»

26 августа 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства высказался о рисках несвоевременной подготовки некоторых регионов к отопительному сезону и дал жесткую оценку работе некоторых акимов.