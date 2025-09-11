Ричмонд
В Омске на один процент снизились цены на потребительском рынке

Аналитики омского статистического ведомства дали сравнительную характеристику изменения августовских цен по сравнению с июльскими.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 сентября, в Омскстате рассказали о робком снижении среднего уровня цен. По информации ведомства цены в августе 2025 года снизились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Так в регионе подешевели ряд основных продуктов питания: макаронные изделия (на 2,1%), подсолнечное и оливковое масло (на 1,5% и 1,2%, соответственно), творог (на 1,1%), куриные яйца (на 0,9%). Также дефляционные изменения цен в Омской области произошли на рынке непродовольственных товаров: заметно подешевели подержанные и новые легковые автомобили иностранных марок, строительные материалы, моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметические товары (на 1,5−3,7%).

Аналитики отмечают небольшое снижение уровня цен и тарифов в сфере услуг — на 1,8%. Логичное снижение цен было зафиксировано в транспортной сфере — в связи с окончанием сезона отпусков значительно подешевел проезд в железнодорожном транспорте (на 21,2%).

Однако, идиллию общего ценового благополучия подпортили некоторые продукты питания. По информации Омскстата в августе подорожали: сливочное масло (на 3,1%), колбасные изделия (на 2,9%), кофе (на 2,7%), питьевое молоко (на 1,9%), маргарин (на 1,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 1,4%).