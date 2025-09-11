В Омске на один процент снизились цены на потребительском рынке

Так в регионе подешевели ряд основных продуктов питания: макаронные изделия (на 2,1%), подсолнечное и оливковое масло (на 1,5% и 1,2%, соответственно), творог (на 1,1%), куриные яйца (на 0,9%). Также дефляционные изменения цен в Омской области произошли на рынке непродовольственных товаров: заметно подешевели подержанные и новые легковые автомобили иностранных марок, строительные материалы, моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметические товары (на 1,5−3,7%).