В Венгрии нашли месторождение, способное давать 1000 баррелей нефти в сутки

Месторождение нефти, позволяющее добывать в сутки около 1000 баррелей сырья, обнаружено в Венгрии, сообщил нефтегазовый холдинг MOL.
Представители организации отметили, что в районе города Гальгахевиз специалисты пробурили скважину глубиной 2,4 км. Согласно оценкам MOL, мощности нового нефтяного месторождения составляют около 0,5% от совокупного объема нефтедобычи всей группы компаний.
Напомним, в начале августа компания BP объявила об открытии крупнейшего за последние четверть века нефтегазового месторождения, которое расположено в Бразилии. Разведочная скважина глубиной 2372 метра была пробурена в бассейне Сантос. Компания также сообщила, что хочет увеличить объемы нефтедобычи в мире к 2030 году до 2,3−2,5 млн баррелей в сутки.