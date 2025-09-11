Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венгрии нашли месторождение, способное давать 1000 баррелей нефти в сутки

Группа компаний MOL обнаружила нефтяное месторождение в районе города Гальгахевиз.

Источник: Аргументы и факты

Месторождение нефти, позволяющее добывать в сутки около 1000 баррелей сырья, обнаружено в Венгрии, сообщил нефтегазовый холдинг MOL.

Представители организации отметили, что в районе города Гальгахевиз специалисты пробурили скважину глубиной 2,4 км. Согласно оценкам MOL, мощности нового нефтяного месторождения составляют около 0,5% от совокупного объема нефтедобычи всей группы компаний.

Напомним, в начале августа компания BP объявила об открытии крупнейшего за последние четверть века нефтегазового месторождения, которое расположено в Бразилии. Разведочная скважина глубиной 2372 метра была пробурена в бассейне Сантос. Компания также сообщила, что хочет увеличить объемы нефтедобычи в мире к 2030 году до 2,3−2,5 млн баррелей в сутки.