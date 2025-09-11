В Венгрии нашли месторождение, способное давать 1000 баррелей нефти в сутки

Напомним, в начале августа компания BP объявила об открытии крупнейшего за последние четверть века нефтегазового месторождения, которое расположено в Бразилии. Разведочная скважина глубиной 2372 метра была пробурена в бассейне Сантос. Компания также сообщила, что хочет увеличить объемы нефтедобычи в мире к 2030 году до 2,3−2,5 млн баррелей в сутки.