В Уфе ищут активно передвигающегося по городу лося

Вчера в жилой район Уфы, расположенный на улице Рудольфа Нуреева, 10, неожиданно забрел лось. После поступления сигнала специалисты министерства природопользования и экологии Башкортостана оперативно прибыли на место.

Заместитель министра природопользования и экологии Камиль Биргулиев сообщил, что осмотр местности пока не выявил присутствия животного. Предполагается, что лось активно передвигается. Его появление связывают с лесом, примыкающим к городской застройке.

По данным пресс-службы ведомства, сейчас территория контролируется государственными охотничьими инспекторами. Ведётся непрерывный мониторинг ситуации, разрабатывается безопасный план по эвакуации животного за пределы населённого пункта. Вопрос находится под строгим наблюдением специалистов, принимаются все возможные меры.