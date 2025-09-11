В Перми с 15 сентября начнется осенняя кампания по дератизации

С 15 сентября в Перми стартует осенняя фаза масштабной дератизации. В течение месяца в городе пройдет вторая за год плановая обработка территорий от грызунов — первая состоялась весной.
Как сообщили в управлении экологии и природопользования администрации города, в мероприятиях примут участие различные учреждения и организации. В их числе — школы, детсады, муниципальные и государственные структуры, предприятия торговли и производства, культурные центры, управляющие компании, садоводческие и дачные объединения, а также ЖСК.
В многоквартирных домах управляющие организации обязаны регулярно проводить обработку подвальных помещений и мусорокамер, а также закрывать все возможные ходы для проникновения грызунов.
По данным специалистов, осенью численность крыс, мышей и полёвок значительно возрастает. Эти животные не только переносят опасные инфекции и гельминты, но и наносят вред: портят продукты, имущество, здание и хозяйственные постройки, загрязняют помещения.
Проведение дератизации направлено на уменьшение популяции вредителей и улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в городе.