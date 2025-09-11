В Ростовской области прогнозируют 7 градусов тепла и дожди

В Ростовской области в четверг, 11 сентября, местами будет дождливо и прохладно. Так, небольшие осадки обещают в первой половине дня. Днем небо прояснится. Ветер — восточный и северо-восточный, порывы составят от 9 до 14 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Температура воздуха ночью и утром составит от 13 до 18 градусов тепла, а местами столбики термометра покажут +7. Днем существенно потеплеет. Воздух прогреется до 21−26 градусов.
В целом же, по данным синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха будет в пределах и выше нормы.
