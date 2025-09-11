Нефтяное месторождение на одну тысячу баррелей в сутки открыли в Венгрии

В Венгрии открыли нефтяное месторождение, которое способно давать около одной тысячи баррелей в сутки. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили в нефтегазовой компании MOL.
По их словам, запасы ресурса залегают на глубине около 2,4 километра. Переработку планируется организовать на Дунайском НПЗ в Сазхаломбатте.
Геологоразведку проводили при поддержке компании O&GD. Скважина вблизи города Гальгахевиз обеспечит около 0,5 процента от общей добычи организации, добавили в пресс-службе.
Недавно глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам — членам Евросоюза (ЕС) нужно навсегда отказаться от энергоресурсов российского происхождения и перейти на «чистую европейскую энергетику».
5 сентября еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также призвал навсегда запретить европейским государствам приобретать российские энергоресурсы, чтобы в ЕС не попало «ни одной молекулы российских углеводородов».
По данным Financial Times, лидеры стран Евросоюза активно обсуждают введение санкций против Китая из-за покупки нефти и газа у России. Для этого лидерам ЕС потребуется поддержка США и согласование действий с Белым домом.