В Челябинске 13 сентября будет масштабно ограничено движение

В Челябинске 13 сентября будет масштабно ограничено движение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Связано это с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города.

Так, для обеспечения безопасности с 7:00 до 18:00 будет полностью закрыто движение транспорта на улице Карла Маркса — на участке от улицы Цвиллинга до улицы Свободы.

С 15:30 до 23:00 нельзя будет проехать по улице Братьев Кашириных (от улицы Краснознаменная до улица Кирова), улице Каслинская (от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных) и улице Красная (от улицы Труда до улицы 8 Марта).

Вечером, а точнее — с 20:00 до 23:00 — будет закрыто движение по:

— улице Братьев Кашириных — от улицы Краснознаменная до улицы Российская;

— Свердловскому проспекту — от проспекта Победы до проспекта Ленина;

— улице Каслинская — от проспекта Победы до улицы 8 Марта;

— улице Кирова — от проспекта Победы до улицы Труда;

— улице Труда — от улицы Энгельса до улицы Свободы;

— улице Карла Маркса — от улицы Красная до улицы Свободы;

— улице Коммуны — от улицы Красная до улицы Свободы;

— улице Красная — от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;

— улице Васенко — от проспекта Ленина до улицы Труда;

— улице Елькина — от проспекта Ленина до улицы Труда;

— улице Цвиллинга — от проспекта Ленина до улицы Труда;

— улице Советская — от проспекта Ленина до улицы Труда;

— улице Пушкина — от проспекты Ленина до улицы Труда.