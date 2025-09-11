В Челябинске 13 сентября будет масштабно ограничено движение

Связано это с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города.
Так, для обеспечения безопасности с 7:00 до 18:00 будет полностью закрыто движение транспорта на улице Карла Маркса — на участке от улицы Цвиллинга до улицы Свободы.
С 15:30 до 23:00 нельзя будет проехать по улице Братьев Кашириных (от улицы Краснознаменная до улица Кирова), улице Каслинская (от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных) и улице Красная (от улицы Труда до улицы 8 Марта).
Вечером, а точнее — с 20:00 до 23:00 — будет закрыто движение по:
— улице Братьев Кашириных — от улицы Краснознаменная до улицы Российская;
— Свердловскому проспекту — от проспекта Победы до проспекта Ленина;
— улице Каслинская — от проспекта Победы до улицы 8 Марта;
— улице Кирова — от проспекта Победы до улицы Труда;
— улице Труда — от улицы Энгельса до улицы Свободы;
— улице Карла Маркса — от улицы Красная до улицы Свободы;
— улице Коммуны — от улицы Красная до улицы Свободы;
— улице Красная — от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;
— улице Васенко — от проспекта Ленина до улицы Труда;
— улице Елькина — от проспекта Ленина до улицы Труда;
— улице Цвиллинга — от проспекта Ленина до улицы Труда;
— улице Советская — от проспекта Ленина до улицы Труда;
— улице Пушкина — от проспекты Ленина до улицы Труда.