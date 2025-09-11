Россиянам рассказали, как выгодно купить квартиру

Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках дорожает быстрее, чем в пригородах: недвижимость в центре сейчас стоит на 48 процентов дороже, чем за его пределами. Об этом свидетельствует исследование «Циан. Аналитики».
По данным эксперта «Циан. Аналитики» Елены Бобровской, жилье за пределами города сейчас стоит значительно меньше, чем в его центре.
На фоне роста цен и ипотечных ставок наиболее выгодные предложения — в пригородах крупных городов. В Московском регионе стоимость квадратного метра в соседних населенных пунктах почти вдвое ниже, чем в столице. В пригородах Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани экономия достигает 60 процентов. Минимальный ценовой разрыв — менее 16 процентов — зафиксирован в Челябинске, Воронеже и Новосибирске.
— Придется пожертвовать близостью к центру, больше времени тратить на дорогу, как правило, потерять в качестве инфраструктуры, но зато получится существенно сэкономить и стать владельцем собственного жилья, — отметила Бобровская в беседе с Lenta.ru.
Август и сентябрь — самые активные месяцы на рынке аренды в Москве и крупных городах России. Эксперт по недвижимости, риелтор Наталья Перескокова объяснила, что после отпусков семьи ищут квартиры поближе к работе и детским садам, что вызывает резкий рост спроса при сокращении предложений.
Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» рассказали, что стоимость аренды самой дешевой однокомнатной квартиры в столице составляет 25 тысяч рублей. Она находится в Троицком административном округе.