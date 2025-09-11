Россиянам рассказали, как выгодно купить квартиру

На фоне роста цен и ипотечных ставок наиболее выгодные предложения — в пригородах крупных городов. В Московском регионе стоимость квадратного метра в соседних населенных пунктах почти вдвое ниже, чем в столице. В пригородах Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани экономия достигает 60 процентов. Минимальный ценовой разрыв — менее 16 процентов — зафиксирован в Челябинске, Воронеже и Новосибирске.