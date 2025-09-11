Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели предупредили о факторах опасности при грозах и усилении ветра

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, 11 сентября, местами по западу республики ожидаются грозы и усиление ветра порывами 15−18 м/с. В МЧС предупредили о факторах опасности при данных явлениях, сообщает БЕЛТА.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 100% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: БЕЛТА

Так, в числе факторов опасности повреждение, обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Возможно возникновение лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях. Есть риски повреждения, обрушения слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений. Не исключено и падение деревьев. −0-