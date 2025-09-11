Так, в числе факторов опасности повреждение, обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Возможно возникновение лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях. Есть риски повреждения, обрушения слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений. Не исключено и падение деревьев. −0-
Спасатели предупредили о факторах опасности при грозах и усилении ветра
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, 11 сентября, местами по западу республики ожидаются грозы и усиление ветра порывами 15−18 м/с. В МЧС предупредили о факторах опасности при данных явлениях, сообщает БЕЛТА.