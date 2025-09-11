Замминистра строительства Башкирии оштрафовали за срыв программы обеспечения жильем детей-сирот

Однако из-за отсутствия должного контроля со стороны министерства мероприятия соглашения не были реализованы в установленные сроки. Жилой дом не введен в эксплуатацию до декабря 2024-го, а квартиры не переданы администрации. При этом муниципалитет полностью принял и оплатил работы по контракту без предъявления претензий к подрядчику.