Замминистра строительства Башкирии оштрафовали за срыв программы обеспечения жильем детей-сирот

В Башкирии выявили нарушения бюджетного законодательства в Министерстве строительства и архитектуры региона при реализации программы обеспечения жильем детей-сирот. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, в прошлом году году между министерством и администрацией Белорецкого района было заключено соглашение о предоставлении субвенций на приобретение жилых помещений детям-сиротам через инвестирование в строительство многоквартирного дома в Белорецке.
Однако из-за отсутствия должного контроля со стороны министерства мероприятия соглашения не были реализованы в установленные сроки. Жилой дом не введен в эксплуатацию до декабря 2024-го, а квартиры не переданы администрации. При этом муниципалитет полностью принял и оплатил работы по контракту без предъявления претензий к подрядчику.
По постановлению прокуратуры республики заместитель министра строительства привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение условий расходования межбюджетных трансфертов» и оштрафован на 10 тысяч рублей.
— Ввод дома в эксплуатацию и предоставление квартир детям-сиротам находятся на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.
