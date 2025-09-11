На Украине в квартире близкого к Зеленскому бизнесмена обнаружили прослушку

В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Владимиру Зеленскому, обнаружили прослушивающее устройство, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.
Ранее также появлялись сообщения о прослушке в квартире предпринимателя, однако только сейчас информация подтвердилась. По данным издания, устройства для подслушивания были спрятаны в полу квартиры Миндича.
Особенностью этой проверки стало то, что её проводила не та государственная организация, которая занималась этим ранее. Источники утверждают, что среди гостей бизнесмена в тот момент мог находиться и Владимир Зеленский.