Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине в квартире близкого к Зеленскому бизнесмена обнаружили прослушку

У бизнесмена Тимура Миндича обнаружили прослушивающее устройство в полу.

Источник: Аргументы и факты

В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Владимиру Зеленскому, обнаружили прослушивающее устройство, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

Ранее также появлялись сообщения о прослушке в квартире предпринимателя, однако только сейчас информация подтвердилась. По данным издания, устройства для подслушивания были спрятаны в полу квартиры Миндича.

Особенностью этой проверки стало то, что её проводила не та государственная организация, которая занималась этим ранее. Источники утверждают, что среди гостей бизнесмена в тот момент мог находиться и Владимир Зеленский.