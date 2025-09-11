Замминистра строительства Башкирии оштрафовали на 10 тысяч рублей

Прокуратура Башкирии добилась штрафа для заместителя министра строительства республики, который нарушил бюджетное законодательство. Это касается приобретения жилья детям-сиротам.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в прошлом году министерство и администрация Белорецкого района заключили соглашение о предоставлении субвенций на приобретение жилья детям-сиротам путем инвестирования в строительство многоквартирного дома в Белорецке.
Но до конца года дом так и не ввели в эксплуатацию. Минстрой эту ситуацию не проконтролировал. При этом муниципалитет принял работы по контракту и оплатил в полном объеме без претензий к подрядчику за счет представленных средств субсидий.
Замминистра оштрафовали на 10 тысяч рублей.
«Ввод дома в эксплуатацию и предоставление квартир детям-сиротам находятся на контроле надзорного ведомства», — добавили в прокуратуре.