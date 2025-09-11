Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух задержанных по делу об убийстве Кирка отпустили в США

Власти штата Юта опровергли причастность двух задержанных к покушению на Чарли Кирка.

Источник: Комсомольская правда

Двое человек, задержанные правоохранительными органами США по делу о гибели активиста Чарли Кирка, не имеют отношения к стрельбе. Об этом сообщил департамент общественной безопасности штата Юта.

В официальном заявлении ведомства уточняется, что первоначально подозреваемым был Джордж Зинн, который позднее был освобожден и обвинен полицией Университета долины Юта только в воспрепятствовании правосудию.

Второй задержанный, Захария Куреши, был допрошен правоохранительными органами и также освобожден. В настоящее время у следствия нет данных, которые связывали бы этих лиц с совершением покушения. Расследование продолжается, ведется активный розыск настоящего преступника.

Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель политика и выразил соболезнования его семье. Он назвал произошедшее огромной личной трагедией для себя и для всей страны. Глава Белого дома также распорядился приспустить государственные флаги в знак скорби по погибшему активисту.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше