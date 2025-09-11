Двух задержанных по делу об убийстве Кирка отпустили в США

Двое человек, задержанные правоохранительными органами США по делу о гибели активиста Чарли Кирка, не имеют отношения к стрельбе. Об этом сообщил департамент общественной безопасности штата Юта.
В официальном заявлении ведомства уточняется, что первоначально подозреваемым был Джордж Зинн, который позднее был освобожден и обвинен полицией Университета долины Юта только в воспрепятствовании правосудию.
Второй задержанный, Захария Куреши, был допрошен правоохранительными органами и также освобожден. В настоящее время у следствия нет данных, которые связывали бы этих лиц с совершением покушения. Расследование продолжается, ведется активный розыск настоящего преступника.
Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель политика и выразил соболезнования его семье. Он назвал произошедшее огромной личной трагедией для себя и для всей страны. Глава Белого дома также распорядился приспустить государственные флаги в знак скорби по погибшему активисту.