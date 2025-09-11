В Омск привезут иностранных блогеров для поднятия престижа региона за границей

«В планах познакомить лидеров общественного мнения с омскими пространствами и предприятиями, которые можно назвать брендом и визиткой Омской области. Гостям города расскажут об экономическом, образовательном и культурном потенциале города, а также возможностях, которые открываются перед теми, кто решит переехать в наш регион. Визит иностранных блогеров запланирован на 25−27 сентября 2025 года», — говорится в сообщении ведомства.