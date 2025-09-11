В Омск привезут иностранных блогеров для поднятия престижа региона за границей

О подготовке пресс-тура для иностранных блогеров и журналистов, которые должны похвалить в своих странах Омскую область, рассказали сегодня, 11 сентября, в пресс-службе минтруда Омской области. Визит гостей запланирован на конец сентября.
«В планах познакомить лидеров общественного мнения с омскими пространствами и предприятиями, которые можно назвать брендом и визиткой Омской области. Гостям города расскажут об экономическом, образовательном и культурном потенциале города, а также возможностях, которые открываются перед теми, кто решит переехать в наш регион. Визит иностранных блогеров запланирован на 25−27 сентября 2025 года», — говорится в сообщении ведомства.
Организаторы пресс-тура надеются, что полученной, а главное — позитивной — информацией, иностранные блогеры смогут поделиться со своей аудиторией, среди которой есть соотечественники. Количество блогеров и название стран, откуда они приедут, в ведомстве не уточнили.