Большинство ростовчан не видят ничего плохого в флирте с коллегами

Аналитики узнали, как ростовчане относятся к флирту на рабочем месте.

Источник: Комсомольская правда

В фокусе внимания экспертов на рынке труда оказались взаимоотношения в рабочем коллективе. Как пояснили аналитики портала SuperJob, на днях некоторые парламентарии осудили флирт с коллегами и предложили ввести строгие наказания для состоящих в браке сотрудников, допускающих такую манеру поведения.

— Идея порицания флирта, пусть и касающаяся только состоящих в браке, встречена российским обществом с недоумением. За нее высказались лишь 16% ростовчан. Против — 44% опрошенных, еще 40% затруднились дать однозначную оценку, что свидетельствует о неоднозначности и спорности предложенной темы, — прокомментировали аналитики.

Так, многие ростовчане аргументировали свое мнение следующим образом:

— Флирт — не измена, нет строгих критериев определения, что является флиртом, а что нет. — Изменять или нет — личное дело, работодателя не касается.

Сопротивление предложению усиливается с увеличением возраста опрошенных. Если среди молодежи до 35 лет против выступают 33%, то среди респондентов 45+ доля несогласных возрастает до 49%.

Противников идеи среди мужчин больше, чем среди женщин (53 и 35% соответственно). Впрочем, одинокие женщины критикуют попытки вмешательства парламентариев в частную жизнь так же активно, как и одинокие мужчины.

В итоге большинство ростовчан не видят ничего предосудительного в легком флирте на работе, воспринимая его как естественную часть человеческих отношений, не влияющую на профессиональную деятельность и личную верность.

