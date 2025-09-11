Большинство ростовчан не видят ничего плохого в флирте с коллегами

— Идея порицания флирта, пусть и касающаяся только состоящих в браке, встречена российским обществом с недоумением. За нее высказались лишь 16% ростовчан. Против — 44% опрошенных, еще 40% затруднились дать однозначную оценку, что свидетельствует о неоднозначности и спорности предложенной темы, — прокомментировали аналитики.