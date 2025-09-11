Большинство ростовчан не видят ничего плохого в флирте с коллегами

В фокусе внимания экспертов на рынке труда оказались взаимоотношения в рабочем коллективе. Как пояснили аналитики портала SuperJob, на днях некоторые парламентарии осудили флирт с коллегами и предложили ввести строгие наказания для состоящих в браке сотрудников, допускающих такую манеру поведения.
— Идея порицания флирта, пусть и касающаяся только состоящих в браке, встречена российским обществом с недоумением. За нее высказались лишь 16% ростовчан. Против — 44% опрошенных, еще 40% затруднились дать однозначную оценку, что свидетельствует о неоднозначности и спорности предложенной темы, — прокомментировали аналитики.
Так, многие ростовчане аргументировали свое мнение следующим образом:
— Флирт — не измена, нет строгих критериев определения, что является флиртом, а что нет. — Изменять или нет — личное дело, работодателя не касается.
Сопротивление предложению усиливается с увеличением возраста опрошенных. Если среди молодежи до 35 лет против выступают 33%, то среди респондентов 45+ доля несогласных возрастает до 49%.
Противников идеи среди мужчин больше, чем среди женщин (53 и 35% соответственно). Впрочем, одинокие женщины критикуют попытки вмешательства парламентариев в частную жизнь так же активно, как и одинокие мужчины.
В итоге большинство ростовчан не видят ничего предосудительного в легком флирте на работе, воспринимая его как естественную часть человеческих отношений, не влияющую на профессиональную деятельность и личную верность.
