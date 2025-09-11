Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с дорогими телефонами. По данным МВД, мошенники могут выдавать себя за юристов и убеждать людей приобретать дорогостоящие современные смартфоны.
В материалах описывается схема, используемая телефонными мошенниками. Сначала они сообщают жертве о якобы совершенных денежных переводах с ее банковского счета на Украину. Затем с жертвой связывается лже-юрист, который убеждает ее приобрести современный смартфон и отправить его на определенный адрес под предлогом выполнения важного задания. На этом адресе жертве обещают передать ценные бумаги и деньги.
Россиянам нужно помнить, что реальный сотрудник правоохранительных органов или юрист никогда не будет просить приобрести дорогостоящий телефон и любую технику. Вообще гражданам нужно скептически относиться к любым предложениям о якобы «выполнении важного задания» и при сомнении класть трубку.
