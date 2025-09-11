МВД показало новый дорожный знак, который установят в Беларуси

В Беларуси ГАИ разработало новый дорожный знак. Подробнее рассказали в пресс-службе МВД.
Ранее «Комсомолка» писала, что изменилось в ПДД Беларуси с 1 сентября 2025 и затронет очень многих белорусов.
В МВД уточнили, что новая редакция ПДД с 1 сентября фактически упразднила целый ряд велопереездов. В итоге водители на СПМ и велосипедисты смогут не спешиваться только в особых случаях.
И с учетом этой особенности Госавтоинспекция разработала специальную табличку. Новый дорожный знак будет обозначать места, где можно проехать на велосипеде, самокате и другом СПМ, не спешиваясь.
Госавтоинспекция разработала специальную табличку, где можно не спешиваться велосипедистам и водителям СПМ. Иллюстрация: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Министр внутренних дел Иван Кубраков пояснил, что для комфорта велосипедистов будут устанавливать дополнительные велосветофоры. Однако так как это процесс не быстры, то их будут предварять новый дорожный знак.
— Разработана и утверждена специальная табличка, которая уже устанавливается в Минске для пересечения проезжей части велосипедистами, — заявил глава МВД.
Отмечается, что новая табличка дает пешеходному светофору статус велосипедного. И в таком месте через дорогу можно будет переехать на зеленый сигнал. Табличка представляет собой вытянутый по вертикали прямоугольник с изображенными кругами красного, желтого и зеленого цвета и пиктограммой велосипеда.
— Такие таблички или полноценные велосветофоры установят там, где нет конфликта интересов при движении между автомобилей и велосипедов, — констатировал Кубраков.