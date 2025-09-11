Красноярск готовится к масштабной Всероссийской ярмарке местных производителей

Организованная при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, ярмарка представит уникальную возможность для красноярцев и гостей города познакомиться с богатым ассортиментом продукции со всего региона. Как отметил министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков, это мероприятие станет значимым событием в экономической и культурной жизни города.