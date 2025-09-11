Красноярск готовится к масштабной Всероссийской ярмарке местных производителей

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Столица края примет федеральную ярмарку товаров местных производителей, которая состоится в две субботы подряд — 13 и 20 сентября 2025 года. Мероприятие пройдет на площади Мира перед БКЗ с 10:00 до 17:00.
Организованная при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, ярмарка представит уникальную возможность для красноярцев и гостей города познакомиться с богатым ассортиментом продукции со всего региона. Как отметил министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков, это мероприятие станет значимым событием в экономической и культурной жизни города.
Посетителей ждет разнообразная программа:
Широкий выбор сельхозпродукции: свежие овощи и фрукты нового урожая, ягоды, молочная продукция;Уникальные мясные деликатесы, включая продукцию из мяса северного оленя и впервые представленное мясо, томленое в печах-смокерах;Хлебобулочные и кондитерские изделия, домашние сыры, деревенское сало;Натуральная продукция: мед, травяные чаи, товары пчеловодства;Изделия народных промыслов и авторские работы мастеров.
Особое внимание уделено интерактивной программе: мастера резьбы по дереву, плетения украшений и художественной аппликации проведут мастер-классы для взрослых и детей. Для садоводов и дачников организован конкурс «Битва титанов» в номинациях «Самый тяжелый кабачок» и «Самая объемная тыква».
В течение дня гостей ждут выступления творческих коллективов, Ярмарка предоставляет возможность не только приобрести качественную продукцию напрямую от производителей, но и поддержать местный бизнес и ремесленников.
Мероприятие проводится уже второй год подряд и стало важной площадкой для продвижения товаров красноярских производителей на федеральном уровне.