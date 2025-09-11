Россиян предупредили о новом способе мошенничества с дорогими телефонами

Аферисты и мошенники разработали новую схему обмана россиян — во время звонка они представляются юристами и убеждают купить дорогой современный смартфон. Соответствующая информация следует из материалов МВД.
Сначала злоумышленники сообщают потенциальной жертве, что с ее банковского счета якобы совершили денежные переводы на Украину. Далее человеку звонит уже фальшивый юрист — он призывает приобрести смартфон и отправляет на неизвестный адрес под предлогом важного задания.
В МВД напомнили россиянам — сотрудник правоохранительных органов или юрист не имеют права просить покупать технику и посещать незнакомые места для решения трудностей, передает РИА Новости.
Ранее эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская рассказала, что любой вызов с номера, который начинается не с кода «+7», может быть мошенническим.
Недавно в пресс-службе ведомства также сообщили, что мошенники начали активно применять искусственный интеллект для совершения преступлений, в частности создавая видео с дипфейками родственников или друзей жертв.