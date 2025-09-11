Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с дорогими телефонами

Аферисты и мошенники разработали новую схему обмана россиян — во время звонка они представляются юристами и убеждают купить дорогой современный смартфон. Соответствующая информация следует из материалов МВД.

Аферисты и мошенники разработали новую схему обмана россиян — во время звонка они представляются юристами и убеждают купить дорогой современный смартфон. Соответствующая информация следует из материалов МВД.

Сначала злоумышленники сообщают потенциальной жертве, что с ее банковского счета якобы совершили денежные переводы на Украину. Далее человеку звонит уже фальшивый юрист — он призывает приобрести смартфон и отправляет на неизвестный адрес под предлогом важного задания.

В МВД напомнили россиянам — сотрудник правоохранительных органов или юрист не имеют права просить покупать технику и посещать незнакомые места для решения трудностей, передает РИА Новости.

Ранее эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская рассказала, что любой вызов с номера, который начинается не с кода «+7», может быть мошенническим.

Недавно в пресс-службе ведомства также сообщили, что мошенники начали активно применять искусственный интеллект для совершения преступлений, в частности создавая видео с дипфейками родственников или друзей жертв.