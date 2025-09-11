Ричмонд
Правила автобусных перевозок изменились в России

Кабмин принял поправки в законодательство, в рамках которых в России изменились правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками.

Согласно новым правилам, объекты надзора теперь делятся на четыре группы тяжести. Так, тяжесть «А» теперь включает перевозку не только опасных грузов, но и пассажиров — ранее эта категория причислялась к группе «Б».

Новые правила в зависимости от категории риска также уточняют периодичность надзорных мероприятий по объектам в сфере лицензируемых автобусных перевозках. Помимо этого, вводится регламент обязательных и профилактических визитов.

Помимо этого, объекты значительного или среднего риска теперь должны быть проинспектированы с периодичностью, которую определяет камбин в соответствии с законом о государственном и муниципальном контроле. Надзорные мероприятия при этом не обязательны, передает РИА Новости.

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде для всех школьников. Такая мера, по мнению парламентариев, положительно скажется на социальной ситуации учащихся.

Ранее правительство России одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые усиливают ответственность водителей за непропуск спецтранспорта с мигалками без цветографической раскраски. Согласно изменениям, за нарушение автомобилистам грозит штраф до 7,5 тысячи рублей либо лишение водительских прав на срок до года.