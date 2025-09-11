«Вашингтон» выпустит бумажные билеты в честь Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» выпустит специальные бумажные билеты на матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в честь российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, пишет портал RMNB.
Дело в том, что нынешний сезон может стать последним для Александра Овечкина в команде. Бумажные билеты смогут приобрести только члены программы болельщиков. Билеты привяжут к электронным учетным записям, чтобы их нельзя было перепродать.
На каждом билете разместят изображение Овечкина и некоторых его одноклубников.
Так, на билете от 12 апреля на матч против ХК «Питтсбург» вместе с Овечкиным будет изображен канадец Сидни Кросби. Игра может стать последней в истории их соперничества.
В апреле Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас в активе нападающего 897 голов. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» заканчивается в 2026 году.
Также стало известно, что Овечкину подарили уникальный iPhone в честь рекорда по голам в НХЛ.