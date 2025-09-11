Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вашингтон» выпустит бумажные билеты в честь Овечкина

Нынешний сезон может стать последним для Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз».

Источник: Аргументы и факты

«Вашингтон Кэпиталз» выпустит специальные бумажные билеты на матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в честь российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, пишет портал RMNB.

Дело в том, что нынешний сезон может стать последним для Александра Овечкина в команде. Бумажные билеты смогут приобрести только члены программы болельщиков. Билеты привяжут к электронным учетным записям, чтобы их нельзя было перепродать.

На каждом билете разместят изображение Овечкина и некоторых его одноклубников.

Так, на билете от 12 апреля на матч против ХК «Питтсбург» вместе с Овечкиным будет изображен канадец Сидни Кросби. Игра может стать последней в истории их соперничества.

В апреле Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас в активе нападающего 897 голов. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» заканчивается в 2026 году.

Также стало известно, что Овечкину подарили уникальный iPhone в честь рекорда по голам в НХЛ.