Борец из Омска Адлет Тюлюбаев выступит на чемпионате мира

«13−21 сентября в Хорватии пройдет чемпионат мира по спортивной борьбе. Борцы греко-римского стиля разыграют медали с 18 по 21 сентября. Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Мурманович Когуашвили назвал состав команды, в которую вошли 10 спортсменов. В весовой категории до 82 кг выступит омский борец Адлет Тюлюбаев», — сообщает пресс-служба минспорта Омской области.