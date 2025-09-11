Ричмонд
Борец из Омска Адлет Тюлюбаев выступит на чемпионате мира

Воспитанник омской школы греко-римской борьбы попал в десятку лучших борцов страны, которые представят Россию на престижном мировом турнире.

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили назвал состав команды на чемпионат мира, в которую вошли 10 спортсменов. В десятку лучших попал омский спортсмен Адлет Тюлюбаев.

«13−21 сентября в Хорватии пройдет чемпионат мира по спортивной борьбе. Борцы греко-римского стиля разыграют медали с 18 по 21 сентября. Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Мурманович Когуашвили назвал состав команды, в которую вошли 10 спортсменов. В весовой категории до 82 кг выступит омский борец Адлет Тюлюбаев», — сообщает пресс-служба минспорта Омской области.

В ведомстве отметили, что мастер спорта России международного класса Адлет Тюлюбаев — опытный борец. Он является бронзовый призером чемпионата Европы и неоднократный призер чемпионатов России.