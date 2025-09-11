Омский токсиколог развеял главные мифы об алкоголе

Ежегодно в России от причин, связанных с алкоголем, умирает 400 тысяч человек — каждая пятая смерть. Об этом накануне Дня трезвости, который отмечают 11 сентября, рассказал минздрав Омской области. Он привел слова главного внештатного токсиколога региона и СФО Александра Сабаева.
Врач подчеркнул, в отделение острых отравлений БСМП № 1 каждый день поступают люди с запоем или алкоинтоксикацией. При таких состояниях пациентам требуется экстренная помощь. Среди самых распространенных заболеваний у любителей горячительных напитков — патологии печени, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, онкология, нервные расстройства.
Александр Сабаев.развеял шесть популярных мифов: что спиртное согревает, качественный продукт безвреден, малые его дозы полезны, закуска уменьшает опьянение, в кофе отрезвляет и можно контролировать меру. Врач отметил, что все это вымыслы.
Он такое назвал положительные изменения после отказа от алкоголя: через несколько недель улучшаются настроение и сон; через месяц восстанавливаются когнитивные функции; в течение полугода нормализуется вес; через год наблюдаются изменения в работе внутренних органов.
