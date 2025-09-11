Главные новости 11 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 сентября 2025.
Трамп сообщил о смерти Чарли Крика, поиск убийцы продолжается
Американский президент Дональд Трамп написал в соцсети о смерти американского консервативного активиста Чарли Крика, на которого было совершено покушение во время выступления в университете штата Юта. Полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в убийстве, но они были освобождены после допросов.
На Западе расшифровали сигнал Путина по Украине
Удар ВС России по Украине 7 сентября и инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, в The New York Times представили как сигнал президента России Владимира Путина. По мнению издания, российский лидер не сомневается в военном превосходстве, а атаки демонстрируют возможный ответ на отправку европейских войск на Украину.
Катар назвал государственным терроризмом удар Израиля по Дохе
Глава правительства Катара Мухаммед бин Абдель Рахман бин Джассим Аль Тани после атаки ЦАХАЛ по Дохе для уничтожения представителей ХАМАС обвинил Израиль в государственном терроризме. Он уточнил, что представители палестинского движения прибыли в эмират для переговоров и контакты с ними нельзя считать «укрывательством террористов».
Польша потребовала созвать заседание СБ ООН после инцидента с БПЛА
Экс-губернатор Курской области признался во взяточничестве
По сообщению ТАСС, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил в рамках заключенной им со следствием, что брал от предпринимателей, занимающихся устройством фортификаций на границе с Украиной, деньги. Размер взяток — порядка 30 млн рублей. Экс-глава региона также дал показания о взяточничестве своего бывшего заместителя Алексея Дедова.