Главные новости 11 сентября 2025 года

Последние новости за сегодня — 11 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 сентября 2025.

Трамп сообщил о смерти Чарли Крика, поиск убийцы продолжается

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп написал в соцсети о смерти американского консервативного активиста Чарли Крика, на которого было совершено покушение во время выступления в университете штата Юта. Полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в убийстве, но они были освобождены после допросов.

На Западе расшифровали сигнал Путина по Украине

Удар ВС России по Украине 7 сентября и инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, в The New York Times представили как сигнал президента России Владимира Путина. По мнению издания, российский лидер не сомневается в военном превосходстве, а атаки демонстрируют возможный ответ на отправку европейских войск на Украину.

Катар назвал государственным терроризмом удар Израиля по Дохе

Источник: Reuters

Глава правительства Катара Мухаммед бин Абдель Рахман бин Джассим Аль Тани после атаки ЦАХАЛ по Дохе для уничтожения представителей ХАМАС обвинил Израиль в государственном терроризме. Он уточнил, что представители палестинского движения прибыли в эмират для переговоров и контакты с ними нельзя считать «укрывательством террористов».

Польша потребовала созвать заседание СБ ООН после инцидента с БПЛА

Источник: AP 2024

Польша направила в Совет Безопасности ООН требование провести встречу для обсуждения проникновения БПЛА в воздушное пространство страны. Заседание по инициативе польских властей может пройти 12 сентября. Инцидент с нарушением воздушного пространства был зафиксирован 10 сентября.

Экс-губернатор Курской области признался во взяточничестве

По сообщению ТАСС, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил в рамках заключенной им со следствием, что брал от предпринимателей, занимающихся устройством фортификаций на границе с Украиной, деньги. Размер взяток — порядка 30 млн рублей. Экс-глава региона также дал показания о взяточничестве своего бывшего заместителя Алексея Дедова.