МВД предлагает отменить скидки по оплате штрафов для злостных нарушителей ПДД

Кроме того, нововведение затронет и любителей быстрой езды. Если водитель в течение месяца пять раз превысит скорость более чем на 40, но не более чем на 60 километров в час (часть третья статьи 128−3), либо пять раз превысит скорость более чем на 60 километров в час (часть четвертая статьи 128−3), право на скидку по штрафам также будет утрачено.