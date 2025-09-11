МВД предлагает отменить скидки по оплате штрафов для злостных нарушителей ПДД

Сейчас действует следующий порядок: если водитель оплачивает 50% суммы штрафа в течение 15 дней или 70% в течение 30 дней со дня вручения постановления, он освобождается от оставшейся части штрафа. Такая система действует для всех без исключения нарушителей.
Однако, согласно новому законопроекту, эти скидки будут отменены для водителей, которые в течение одного месяца повторно допускают ряд грубых нарушений ПДД.
В первую очередь речь идёт о проезде на красный сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (часть вторая статьи 128−4), а также о выезде на встречную полосу и создании аварийной ситуации (часть вторая статьи 128−5). Для таких нарушений скидка перестанет действовать, если водитель совершит два подобных проступка в течение одного месяца.
Кроме того, нововведение затронет и любителей быстрой езды. Если водитель в течение месяца пять раз превысит скорость более чем на 40, но не более чем на 60 километров в час (часть третья статьи 128−3), либо пять раз превысит скорость более чем на 60 километров в час (часть четвертая статьи 128−3), право на скидку по штрафам также будет утрачено.
Таким образом, МВД намерено сделать систему наказаний более справедливой и стимулировать водителей не только оперативно оплачивать штрафы, но и всерьёз задуматься о своей дисциплине на дороге. Ведь для злостных нарушителей «экономить» на штрафах больше не получится.