В Ташкенте — новые перекрытия дорог: теперь это улица Лутфий

Власти не предоставили детальную схему организации движения на время ремонта. На опубликованной карте видно, что закрытие коснётся одной стороны дороги, и, возможно, транспортный поток будет пущен по оставшейся полосе. Но как это будет работать в реальности — вопрос открытый.