В Ташкенте — новые перекрытия дорог: теперь это улица Лутфий

Vaib.uz (Узбекистан. 11 сентября). В Учтепинском хокимияте сообщили о временном перекрытии движения по улице Лутфий. С 11 сентября по 1 октября участок от улицы Фархадская до улицы Ширин будет закрыт на 20 дней. Причина — обновление тепловых сетей длиной 640 метров в рамках подготовки к зиме.

Источник: Vaib.Uz

Власти не предоставили детальную схему организации движения на время ремонта. На опубликованной карте видно, что закрытие коснётся одной стороны дороги, и, возможно, транспортный поток будет пущен по оставшейся полосе. Но как это будет работать в реальности — вопрос открытый.

Жителям и гостям района стоит готовиться к заторам, особенно в часы пик. Водителям придётся запастись терпением и заранее планировать объездные маршруты. Очевидно, этот участок станет настоящим испытанием для всех, кто привык ездить здесь каждый день.