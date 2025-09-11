Ричмонд
В Якутии пресечен канал незаконного оборота наркотиков на 1 млрд рублей

Правоохранительные органы задержали группу контрабандистов и изъяли более 24 кг наркотиков.

Источник: Аргументы и факты

В Якутии пресечен крупный канал незаконного оборота наркотиков. Изъяты запрещенные вещества на сумму около 1 млрд рублей, сообщили в региональном УФСБ.

Отмечается, что были задержаны шесть контрабандистов, которые организовали крупный канал поставки наркотических средств из центральных регионов России.

В ходе проведения оперативных мероприятий в Мегино-Кангаласском районе Якутии в автомобиле, следовавшем в Магаданскую область, были обнаружены наркотики общим весом более 24,5 кг на сумму около 1 млрд рублей.

Возбуждены уголовные дела в отношении организатора и участников преступной группы.

Ранее в Подмосковье был остановлен автомобиль «Газель», в кузове которого обнаружили почти 500 кг наркотиков.