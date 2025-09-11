Ричмонд
Ли Чжэ Мен отреагировал на задержание южнокорейских рабочих Hyundai: о чем он предупредил США

Ли Чжэ Мен: задержание рабочих Hyundai может повлиять на инвестиции в США.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация с задержанием и последующим выездом рабочих компании Hyundai со строительной площадки в штате Джорджия может негативно отразиться на прямых инвестициях в США. Об этом предупредил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён.

«С точки зрения компаний, они столкнулись с неудобствами при строительстве завода и не могут не испытывать из-за этого затруднений. С точки зрения наших компаний, нельзя не начать сомневаться в прямых инвестициях в США», — сказал глава государства.

По его словам, Сеул предлагает Вашингтону решить вопрос с визами. В США нет таких специалистов, поэтому Южная Корея просила разрешить своим рабочим временное пребывание в стране.

«Если это невозможно, компании начнут сомневаться: стоит ли создавать заводы в США, если это сулит сплошные трудности и санкции», — отметил президент.

Ли Чжэ Мён уточнил, что сейчас Южная Корея ведет переговоры с США, чтобы выдавать визы для таких специалистов, в том числе рассматривается возможность введения новой категории виз.

На прошлой неделе в США на стройке завода по производству аккумуляторов для электромобилей Hyundai и LG в Джорджии задержали 457 человек, из которых более 300 — граждане Южной Кореи. Их обвинили в нарушении миграционного законодательства.

Напомним, сразу после возвращения в Белый дом Дональда Трампа в США начались масштабные рейды на мигрантов.

