Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности

Белый дом выступил с обвинениями в отношении политиков Демократической партии, которые поддерживают преступления в США. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе администрации президента.

Белый дом выступил с обвинениями в отношении политиков Демократической партии, которые поддерживают преступления в США. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе администрации президента.

Подобные заявления последовали на фоне кровавых убийств американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка и украинской беженки Ирины Заруцкой.

— Демократы за преступность. Точка, — написано в сообщении.

Кроме того, пост дополнили различными заголовками из американских СМИ — в них перечисляются страшные преступления последних месяцев, а также критикуется неспособность демократов должным образом реагировать на криминал.

10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли на американского консервативного активиста Чарли Кирка совершили покушение. Впоследствии президент США Дональд Трамп сообщил, что Кирк был убит. Чем был известен политический активист — в материале «Вечерней Москвы».

В тот же день генеральный прокурор США Памела Бонди пообещала добиться максимального наказания для убийцы Заруцкой с «богатой криминальной историей». Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за взлом и ограбление с применением оружия.

