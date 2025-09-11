Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности

Белый дом выступил с обвинениями в отношении политиков Демократической партии, которые поддерживают преступления в США. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе администрации президента.
Подобные заявления последовали на фоне кровавых убийств американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка и украинской беженки Ирины Заруцкой.
— Демократы за преступность. Точка, — написано в сообщении.
Кроме того, пост дополнили различными заголовками из американских СМИ — в них перечисляются страшные преступления последних месяцев, а также критикуется неспособность демократов должным образом реагировать на криминал.
10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли на американского консервативного активиста Чарли Кирка совершили покушение. Впоследствии президент США Дональд Трамп сообщил, что Кирк был убит. Чем был известен политический активист — в материале «Вечерней Москвы».
В тот же день генеральный прокурор США Памела Бонди пообещала добиться максимального наказания для убийцы Заруцкой с «богатой криминальной историей». Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за взлом и ограбление с применением оружия.