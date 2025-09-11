В Башкирии сельчане отремонтировали водопровод

В селе Скворчиха Ишимбайского района завершается капитальный ремонт водовода на ул. Центральной. Об этом сообщил глава района Азат Ишемгулов. Изношенные трубы заменены на участке от дома № 1 до дома № 55.
Скоро подрядчики приступят к заключительному этапу — пробному запуску и опрессовке. После успешных испытаний водопровод можно вводить в постоянную эксплуатацию.
Ремонт сделан в рамках программы поддержки местных инициатив, жители Скворчихи внесли свой финансовый вклад к средствам республиканского и муниципального бюджетов.