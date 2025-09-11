Shot: Пугачева и Галкин* сэкономили 180 млн, избежав налога на замок в Грязи

В настоящее время Пугачева и Галкин платят только земельный налог — приблизительно 170 тысяч рублей в год — за участок площадью 12 тысяч квадратных метров. Если бы особняк был оформлен официально с кадастровой стоимостью в 600 миллионов рублей, то сумма ежегодного налога составила бы порядка 12 миллионов рублей (2% от стоимости). Таким образом, за 15 лет с момента завершения строительства замка в деревне Грязь экономия семьи достигла 180 миллионов рублей.