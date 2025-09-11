В Перми представили эскизы обновления Театра-Театра после капремонта

Эскизы обновления Театра-Театра (ТТ) после капремонта представили в Перми, рассказывает пресс-служба учреждения.
Речь идёт о грядущем капитальном обновлении, которое пройдёт в театре в 99-м сезоне — он начнётся в 2025 году. 11 сентября в сообществе учреждения в социальной сети рассказали подробности о будущих изменениях и представили эскизы того, как будут выглядеть помещения после завершения работ.
По словам исполнительного директора ТТ Егора Мухина, в большом зале театра установят новые кресла и вновь откроют для зрителей балкон. В обновлённом зале количество мест увеличится до 850 (вместо 600 сейчас), а также изменится акустика. Планируется, что звук будет приближен к идеальному в любой части зала.
Капитальный ремонт также затронет фойе: в коридорах добавят кафе, новые места для общения и отдыха, а также уборные. Отмечается, что соседствовать с ними будет и выставочное пространство для пермских скульпторов и художников. Завершить работы планируется к круглой дате — в 2027 году учреждению исполнится 100 лет.