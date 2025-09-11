В Перми представили эскизы обновления Театра-Театра после капремонта

Капитальный ремонт также затронет фойе: в коридорах добавят кафе, новые места для общения и отдыха, а также уборные. Отмечается, что соседствовать с ними будет и выставочное пространство для пермских скульпторов и художников. Завершить работы планируется к круглой дате — в 2027 году учреждению исполнится 100 лет.