Физики окончательно подтвердили теорему о свойствах черных дыр

Физики во время наблюдений за самым известным слиянием черных дыр GW250114 окончательно подтвердили теорему Стивена Хокинга о том, что площадь горизонта событий черных дыр не может уменьшаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ имени Ломоносова.
Как рассказал профессор МГУ Валерий Митрофанов, 10 лет назад были открыты гравитационные волны, предсказанные общей теорией относительности. Сейчас экспериментально проверена и другая великая научная теорема, связанная со свойствами черных дыр.
По его словам, окончательно подтвердить теорему Хокинга о свойствах черных дыр удалось благодаря научным командам детекторов гравитационных волн LIGO, ViRGO и KAGRA. Это произошло во время наблюдения за событием GW250114, которое было порождено слиянием двух черных дыр, удаленных от Земли на 1,3 млрд световых лет.
Митрофанов уточнил, что физики уловили максимально четкий сигнал, порожденный слиянием данных невидимых объектов, благодаря совершенствованию оборудования LIGO. Оно позволило ученым провести максимально точную проверку теоремы Хокинга, свидетельства в пользу которой были найдены четыре года назад при анализе свойств всплеска GW150914.
Отметим, что Хокинг еще в 1971 году выдвинул теорию, что общая площадь горизонта событий черной дыры не может уменьшаться ни при каких обстоятельствах. Следствием этого является то, что слияние черных дыр не должны приводить к переменам в массе и скорости вращения результирующего объекта, которые сопровождались уменьшением площади горизонта событий.
Ранее отец миллиардера Илона Маска сообщил, что планирует заняться исследованиями в области долголетия.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.