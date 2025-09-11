Физики окончательно подтвердили теорему о свойствах черных дыр

Отметим, что Хокинг еще в 1971 году выдвинул теорию, что общая площадь горизонта событий черной дыры не может уменьшаться ни при каких обстоятельствах. Следствием этого является то, что слияние черных дыр не должны приводить к переменам в массе и скорости вращения результирующего объекта, которые сопровождались уменьшением площади горизонта событий.