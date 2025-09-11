В Индонезию пришло масштабное наводнение: стихия унесла жизни 15 человек

Спасатели обнаружили тела погибших в наиболее пострадавших районах. В деревне Маупонгго были найдены тела матери и ребенка, погребенные под грязевыми завалами. В соседней деревне Лока-Лаба спасатели извлекли тело мужчины. На Бали было обнаружено тело женщины недалеко от рынка Бадунг в Денпасаре, а также восемь тел в районе рынка Кумбасари.