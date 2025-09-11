В Индонезию пришло масштабное наводнение: стихия унесла жизни 15 человек

15 человек погибли и 10пропали без вести в результате внезапного наводнения в Индонезии. По данным издания Guardian, стихийное бедствие произошло в провинции Восточная Нуса-Тенгара и на острове Бали. Проливные дожди, начавшиеся в понедельник, вызвали масштабные наводнения и оползни в этих регионах.
Спасатели обнаружили тела погибших в наиболее пострадавших районах. В деревне Маупонгго были найдены тела матери и ребенка, погребенные под грязевыми завалами. В соседней деревне Лока-Лаба спасатели извлекли тело мужчины. На Бали было обнаружено тело женщины недалеко от рынка Бадунг в Денпасаре, а также восемь тел в районе рынка Кумбасари.
По данным местного агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, грязь, камни и деревья обрушились на горные деревни, а поднявшиеся воды рек затопили не менее 112 жилых районов. Спасательные операции продолжаются, задействованы военные и спасатели, которые на резиновых лодках эвакуируют людей с крыш затопленных зданий.
Прежде сообщалось, что в результате масштабного наводнения в Пенджабе, на севере Индии, погибло 37 человек. Правительство уже объявило этот район пострадавшим от стихийного бедствия.