Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пискарев: граждан РФ будут вовлекать в противоправные действия во время выборов

В дни выборов с 12 по 14 сентября граждане будут сталкиваться с наплывом мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам нужно быть готовым к наплыву телефонного мошенничества во время проведения выборов, с 12 по 14 сентября 2025 года. Об этом заявил российский политический деятель, юрист, председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Также политик отметил, что комиссия ГД призывает к бдительности при телефонных разговорах и контактах в мессенджерах с незнакомыми лицами во время выборов. Пискарев уверен, что в период проведения выборов, с 12 по 14 сентября, мошенники будут привлекать граждан провести противоправные действия на избирательных участках.

Напомним, во время прошлых выборов граждане, ведомые мошенниками, портили избирательные бюллетени, а также устраивали поджоги на избирательных участках. Поджигателей доставляли в полицию, многие не смогли избежать заключения под стражу.