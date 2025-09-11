Пискарев: граждан РФ будут вовлекать в противоправные действия во время выборов

Россиянам нужно быть готовым к наплыву телефонного мошенничества во время проведения выборов, с 12 по 14 сентября 2025 года. Об этом заявил российский политический деятель, юрист, председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Также политик отметил, что комиссия ГД призывает к бдительности при телефонных разговорах и контактах в мессенджерах с незнакомыми лицами во время выборов. Пискарев уверен, что в период проведения выборов, с 12 по 14 сентября, мошенники будут привлекать граждан провести противоправные действия на избирательных участках.
Напомним, во время прошлых выборов граждане, ведомые мошенниками, портили избирательные бюллетени, а также устраивали поджоги на избирательных участках. Поджигателей доставляли в полицию, многие не смогли избежать заключения под стражу.